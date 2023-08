Pnrr: Zullo (Fdi), 'capo dipartimento Puglia incita a battaglia contro governo, dovrebbe dimettersi'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Sono davvero sorprendenti le dichiarazioni del direttore del Dipartimento sviluppo economico della regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio, che incita a combattere contro il governo sul tema dei Fondi per lo sviluppo e la coesione. Parole inaccettabili che dovrebbero essere seguite da immediate dimissioni e che rompono quel patto di collaborazione, e anche di lealtà istituzionale, che deve sempre esserci tra enti locali e governo centrale, anche quando questi siano di ‘colori’ diversi. Invece, tutto questo in Puglia non accade ed è frutto delle scellerate decisioni del governatore Emiliano di lottizzare gli incarichi dirigenziali della regioni con i suoi fedelissimi, molto spesso sonoramente bocciati alle elezioni e così riciclati". Lo dichiara Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d'Italia.

"E la stessa Berlingerio non viene meno a questa pratica lottizzatoria, visto che lei stessa era stata candidata alle scorse elezioni regionali e una volta non eletta è stata nominata capo dipartimento", spiega prima di concludere che "purtroppo sono certo che alle sue dichiarazioni non seguiranno né le dimissioni né tantomeno le scuse, così come rimarrà in silenzio il governatore Emiliano. Nessun problema perché a breve a parlare saranno gli elettori pugliesi che finalmente manderanno a casa questo pessimo e clientelare governo regionale".