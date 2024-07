Poetica e musica per la sesta edizione di Porto Rubino a Vieste

Vieste, 16 lug. (askanews) - Emozionante partenza per la sesta edizione di Porto Rubino a Vieste: il festival del mare e della musica si è aperto con uno show all'insegna della poetica. La musica d'autore ha vibrato forte nel porto di Vieste, che per la prima volta ha accolto la rassegna nata dalla...

Vieste, 16 lug. (askanews) – Emozionante partenza per la sesta edizione di Porto Rubino a Vieste: il festival del mare e della musica si è aperto con uno show all’insegna della poetica. La musica d’autore ha vibrato forte nel porto di Vieste, che per la prima volta ha accolto la rassegna nata dalla mente di Renzo Rubino con la serata intitolata “Poeti”. Alternandosi con l’attore e doppiatore Roberto Pedicini che ha realizzato un toccante tributo alla grande poesia marittima decantando versi di Baudelaire e Neruda, ad incantare il pubblico radunato sulla banchina viestana con i loro brani, manifesto della bellezza e della varietà del cantautorato contemporaneo: Joe Barbieri, Dente, Riccardo Sinigallia, e Colapesce Dimartino. Chiusura affidata al trascinante set di Mannarino, che tornerà a calcare lo speciale palco-veliero nel prossimo appuntamento in programma il 17 luglio a Giovinazzo (BA), data sold out come quella del 19 luglio di Monopoli (BA). Restano ancora disponibili – su www.vivaticket.com – i biglietti per il gran finale di Tricase (LE) del 21 luglio.