Poetico e vitale, Tiromancino torna con “Ho cambiato tante case”

Milano, 7 ott. (askanews) – Tiromancino è sinomimo di musica di qualità e di testi profondi. Federico Zampaglione si conferma protagonista all’interno del panorama cantautorale italiano grazie al nuovo album di inediti “Ho cambiato tante case”.

“Ho cambiato tante case” è una metafora, sta per tante esperienze anche diverse tra loro, perchè ho sempre cercato di non sedermi sulle mie sicurezze e nella mia confort zone. Quindi ho cercato di racchiudere tutti questi stati d’animo, queste sfaccettature in un disco che è una sorta di grande diario ed è stato il mio migliore amico”.

Sperimentatore eclettico, ha lavorato indagando in territori a lui meno conosciuti come la letteratura e il cinema, ma al centro c’è sempre la musica.

“Questo mi ricorda il concetto di trasloco, di cambiare casa, abituarsi a un nuovo ambiente, a convivere con delle cose diverse intorno a te”.

Nell’album il meglio degli ultimi brani pubblicati da Tiromancino e i due brani che fanno parte della colonna sonora dell’ultimo film di Zampaglione Morrison “Cerotti” e “Er Musicista”.

“Ormai per me è un unico flusso comunicativo, non riesco neanche più a dividere le due cose”.

Tra i 9 inediti il duetto con Carmen Consoli in “L’odore del mare”, poi tante collaborazioni con i giovani delle scena cantautorale romana. I brani più solari sono stati scritti come reazione al lockdown, e ora guardando al futuro Federico nonostante tutte le brutture del momento è ottimista, un inguaribile ottimista ama ripetere.

E’ una sorta di anno zero, in cui stiamo reimparando a fare le cose, ciò che era scontato era è diventato prezioso. Ho fatto il video di domenica con un Barbecue tra amici, perchè è la cosa che ci è mancata di più la semplicità e la condivisione”

Il video del nuovo singolo “Domenica” diretto da Federico stesso, vede la partecipazione di musicisti, familiari, e amici tra cui Carlo Verdone e Claudia Gerini.