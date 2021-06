“Polaris”, il ritorno dei Casino Royale

Roma, 7 giu. (askanews) – “Polaris” è il titolo del nuovo disco dei Casino Royale, disponibile su tutte le piattaforme digitali e pubblicato da Believe e in vinile da Aldebaran Records. “Polaris” è la stella polare, simbolo per eccellenza dell’orientamento in senso lato, in questo periodo storico, la band affronta il tema dello smarrimento e quello della ricerca di una direzione da seguire come singoli e come comunità. Otto tracce per mezz ora di musica accompagnano l ascoltatore attraverso un viaggio che spazia dalla canzone, al fascino orchestrale, dall elettronica di radice europea al groove di matrice black.

“Camminiamo a fatica immersi sino allo sterno nel continuo cambiamento, cambiamento che ci porta al termine di un ciclo, un era finisce sovrapponendosi ad una nuova – spiega la band in un comunicato – Abbiamo lasciato per strada quello che non ci serviva più e abbiamo perso qualcosa di estremamente importante per andare ancora avanti. Casino Royale vive l ennesima reincarnazione e cerca in questo caos pre-apocalittico non più metaforico per il ‘nostro’ mondo, di trovare un punto luminoso per potersi orientare.

Nel viaggio di ogni giorno siamo singoli e siamo gruppo e ‘Polaris’ vuole essere una riflessione comune che chiama a raccolta e lega tra loro teste, mani, cuori e anime per capire come leggere, attraversare e superare noi un momento in cui un buio accecante sembra oscurare la prospettiva del nostro domani. Fili di vite diverse si intrecciano, ci si rafforza unendosi, le energie si sommano e le armi in nostro possesso diventano quelle dell empatia e dell ottimismo luminoso della nostra volontà. Trenta minuti di musica, pensieri, scleri e riflessioni, una narrazione collettiva”.

Tutti i brani sono composti da Casino Royale e Francesco Leali, arrangiamenti archi di Francesco Leali e Alessandro Branca, beat seeds di DJ Tennis e Blue Mondays, master a cura di Stabber e art direction grafica di DeeMo.