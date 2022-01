Polase richiamato per ossido di etilene fuori norma: i lotti ritirati

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato alcuni lotti di Polase: un richiamo precauzionale dovuto alla presenza di ossido di etilene

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato alcuni lotti di Polase Difesa Inverno: un richiamo precauzionale dovuto alla presenza di ossido di etilene in concentrazioni troppo elevate.

Lotti di Polase ritirati dal mercato: l’intervento del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato lotti STA63, STA64, NT602 e NT603 del prodotto Polase Difesa Inverno. Questa decisione è stata presa in via precauzionale poiché questi prodotti contenevano tracce di ossido di etilene in concentrazione superiore rispetto ai limiti consentiti.

Lotti di Polase ritirati dal mercato: il richiamo

Queste scatole ritirate contenevano 14 bustine o 28 bustine. L’integratore alimentare è commercializzato da GSK Consumer Healthcare. La data di scadenza o termine minimo di conservazione era 02/2022 o 04/2023.

Lotti di Polase ritirati dal mercato: la nota

In seguito riportata la nota rilasciata in via ufficiale dal Ministero della Salute: “Se siete in possesso di confezioni riconducibili ai lotti di prodotto sopra indicati vi preghiamo di sospenderne il consumo e restituirli al punto vendita. Per eventuali informazioni vi invitiamo a contattare il n. verde 800931556 oppure a scrivere al seguente indirizzo e-mail: it.servizio-consumatori@gsk.com.”