Luca Lorenzini, il creativo che ha creato il tanto dibattuto spot dell’Esselunga, ha risposto alla polemica scatenata dalla diffusione della pubblicità.

Polemica spot Esselunga, risponde il creativo che ha creato la pubblicità

“All’epoca del Mulino Bianco l’esempio di famiglia perfetta era quello. Noi raccontiamo un altro tipo di famiglia, quella di oggi”. Lo ha detto Luca Lorenzini che, in occasione di un’intervista rilasciata a Repubblica, si è detto stupito del clamore scatenato dallo spot della pesca di Esselunga di cui tutta Italia sta parlando. La pubblicità si è rapidamente trasformata in un argomento di discussione sui social e ha avuto anche implicazioni politiche dopo il sostegno espresso dal premier Giorgia Meloni. “Finora avevamo fatto campagne pubblicitarie che avevano fatto parlare, ma così tanto no”, ha ammesso Lorenzini.

“Abbiamo voluto raccontare un altro tipo di famiglia”, ha aggiunti. “Forse a questa storia si sta dando una lettura con un messaggio più profondo di quello che volevamo”.

Lorenzini ha anche sottolineato che la famiglia mostrata nella pubblicità non è affatto distante dalla realtà ma è, al contrario, più frequente di quanto non si immagini. “I genitori separati li conosciamo tutti, se non lo siamo noi stessi”. E ha continuato: “Abbiamo pensato di aver fatto un buon prodotto che suscita emozioni, che è fondamentale in pubblicità. Il messaggio di far sentire il bambino sempre a casa è bello”.

L’opinione del regista

Durante l’intervista, Lorenzini si è anche soffermato sulla scelta del frutto. “Abbiamo pensato a come sviluppare un racconto molto cinematografico e lungo e abbiamo pensato alla pesca come spunto di un racconto”, ha detto.

Per quanto riguarda la location, invece, ha affermato: “L’Esselunga di via Solari è stata scelta perché è tra i punti vendita più riconoscibili di Milano. Abbiamo volutamente lasciato aperto il finale della storia: ci si vede passato, presente e futuro – e ha aggiunto –. Magari ci saranno altre storie”. Con diverse possibili interpretazioni.

Sullo spot, è intervenuto anche il regista francese Rusy Rosenberg, intervistato dal Corriere della Sera. “Sono stato felice di realizzare più un film che uno spot, un cortometraggio che ha anche richiesto la selezione di attori veri e bravi”, ha dichiarato. “Ne abbiamo visti 200, nello script originale c’era infatti un ragazzino. E invece ci siamo convinti che solo ‘Emma’ poteva farlo”.

Per quanto riguarda le polemiche, invece, il regista ha commentato: “C’è un’unica parola con la quale definirei questo spot: dolce. Più che uno spot è un film con un po’ di advertising”.

“Abbiamo voluto uscire dagli stereotipi”, ha affermato invece al Corriere della Sera Luca Pannese, socio di Lorenzini. “Oggi ci sono tanti tipi diversi di famiglia, lo vediamo bene qui a New York, e in questo momento può essere interessante raccontare la storia di un certo tipo di famiglia che di solito non si racconta. Quando i grandi marchi entrano sulle piattaforme tv devono suscitare emozioni, magari con un sorriso o una lacrima”.