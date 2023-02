Polemica su Sanremo per il gesto di Fedez, FDI chiede le dimissioni dei vertici Rai

Il gesto di Fedez sul palco dell’Ariston, strappare la foto del viceministro Bignami vestito da nazista, ha come era ovvio che fosse generato un vero e proprio terremoto politico.

Solitamente le polemiche più forti si erano sempre abbattute sul cantante milanese, ma questa volta nel mirino ci sono finiti anche i vertici Rai, di cui FDI ha chiesto le dimissioni.

L’attacco di Toti: “In Rai sapevano ma nessuno ha fatto nulla”

Stando a quanto sostenuto da Francesco Borgonovo su “La Verità“, lo show di Fedez sarebbe stato provato prima della messa in onda del programma nella versione che poi è stata vista dal pubblico.

Il tutto sarebbe dunque stato visto e approvato dai vertici Rai, compresa la scena della foto di Galeazzo Bignami strappata. A questo si è aggrappato Tommaso Toti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia per attaccare il servizio pubblico di Sanremo, reo di avere fatto del palco dell’Ariston una tribuna elettorale: “In Rai sapevano ma nessuno ha fatto nulla, rendendosi di fatto complici del soliloquio politico di Fedez e del suo attacco ad un viceministro della Repubblica”.

Gli fa eco Manlio Messina: “Il doppiopesismo della Rai non è più accettabile. Gli attacchi di Fedez ad un viceministro, con tanto di foto stracciata in diretta, non sono stati una spiazzante improvvisata, ma un vero killeraggio politico di cui i vertici Rai erano consapevoli e che, con compiacenza, hanno permesso. La verità stamane ci racconta addirittura che in un primo momento la foto sventolata dall’indomito rapper fosse prevista a testa giù”.

A rispodere via social, Simona Malpezzi, senatrice del Pd: “Polemica paradossale, Fedez non ha detto niente che non fosse risaputo.

Fdi intente governare limitando la libertà di espressione? Tira aria di Minculpop“.