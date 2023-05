Polemiche dopo il blitz di Ultima generazione alla Fontana di Trevi

Roma, 22 mag. (askanews) – Colorando di nero con del carbone vegetale le acque della Fontana di Trevi gli attivisti del movimento Ultima Generazione continuano a far parlare di sé. Lo “spettacolare” blitz di domenica 21 maggio, compiuto da 9 persone poi identificate dai vigili urbani, è stato ripreso anche dai siti stranieri.

Gli attivisti, dai loro denigratori chiamati eco-vandali o eco-idioti, sono entrati nella fontana resa celebre in tutto il mondo dal film “La dolce vita” di Fellini, tra le proteste dei turisti presenti, e hanno avuto il tempo di gettare il liquido nero e srotolare uno striscione per la campagna “Non paghiamo il fossile”. In molti sui social si chiedono “ma perché non sono stati fermati prima?”.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un tweet ha fatto subito sapere che per l’intervento di ripulitura sarebbero state usate risorse pubbliche, oltre allo spreco di 300 mila litri di acqua, dettaglio che ha scatenato numerose polemiche. Poi il video della fontana svuotata e ripulita in tempi record, questa volta tra gli applausi dei presenti.