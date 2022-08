Una danza scatenata con un deputato, alcuni conduttori tv ed un influencer scatenano polemiche ed entusiasmo: il video di Sanna Marin che balla

Polemiche ed entusiasmo, il video di Sanna Marin che balla divide il mondo ed ha scatenato sia le une che l’altro dopo che la premier finlandese era andata ad un party privato ed è stata ripresa mentre si scatena in pista.

Il video è stato diffuso sul web e il mondo si è ritrovato a fare i conti con un governante di massimo livello che non solo ambisce alla Nato e rappresenta una nazione protagonista della crisi europea in atto, ma anche una giovane che se qualcuno mette su musica balla senza freni inibitori.

Sanna Marin fra polemiche ed entusiasmo

Le immagini sono molto eloquenti: vi si vede la 36enne ballare davanti alla telecamera in compagnia di alcuni amici vip.

Fra di essi ci sono anche il fotografo e influencer Janita Autio e, citato dal Corriere della Sera, i conduttori “Tinni Wikstrom e Karoliina Tuominen, la designer Vesa Silver e il deputato Ilmari Nurminen”. Dopo la sua esibizione sulla Marin si è abbattuta una vera slavina di critiche. Molti, specie sui social, le hanno contestato che quello non sarebbe il comportamento più adatto a un primo ministro.

Le allusioni alla droga, lei: “Solo alcol”

Qualcuno è andato oltre ed ha alluso all’uso di droga ma la premier ha rassicurato: “Non ho assunto droghe. Ho solo bevuto un po’ di alcol”. Pochi mesi fa Marin, che esuberante lo è, era andata ad un concerto rock con tanto di “chiodo” e durante la pandemia aveva raggiunto una discoteca dopo un contatto sospetto con un positivo al covid (per quello si era scusata). Ed è per questi motivi che molti non hanno criticato la Marin, ma elogiato il suo comportamento, considerato del tutto normale per la sua età.

E il quotidiano popolare tedesco Bild, ‘ha incoronata “politica più cool del mondo”.