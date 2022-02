Polemiche sul cachet di Elisabetta Canalis per lo spot sulla Liguria: “Pagata 100mila euro”

Per lo spot sulla Liguria Elisabetta Canalis sarebbe stata ben 100mila euro.

Non si placano le polemiche attorno allo spot sulla regione Liguria che ha visto protagonista Elisabetta Canalis: la showgirl sarebbe stata pagata ben 100mila euro per prendere parte allo show.

Elisabetta Canalis: lo spot per la Liguria

Durante un’interrogazione di Consiglio Regionale il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ha svelato la cifra da capogiro percepita da Elisabetta Canalis per la realizzazione del discusso spot andato in onda durante le cinque serate del Festival di Sanremo (pari a ben 100mila euro).

Lo spot ha fatto discutere perché la showgirl, di origine sarda, ha parlato della “sua Liguria” direttamente da uno studio a Los Angeles (e quindi senza neanche aver messo piede nella Regione). Interrogato in merito alla vicenda Giovanni Toti ha detto:

“L’idea di base è che non solo un ligure può apprezzare le bellezze della Liguria, altrimenti avremmo un turismo autarchico”.

Elisabetta Canalis: il cachet

Lo stesso Toti ha confermato che il cachet ricevuto dalla showgirl per prendere parte allo spot pubblicitario sulla Liguria sarebbe stato di ben 100mila euro.

“Lo spot ha avuto un ascolto medio di 10 milioni di telespettatori, è andato in onda per la prima volta al Festival di Sanremo nell’ambito di una campagna promozionale complessiva del valore di 204 mila euro”, ha anche aggiunto. Sulla questione è intervenuto il capogruppo Ferruccio Sansa, che a tal proposito ha detto: “La Liguria sceglie un sardo che parla da Los Angeles per promuovere la Liguria e lo paga 100 mila euro”.

La polemica si placherà? Al momento Elisabetta Canalis non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda ma in tanti sui social hanno avuto da ridire sullo spot pubblicitario andato in onda durante le cinque serate del Festival di Sanremo. Toti – stando a quanto riporta l’Ansa – avrebbe invece precisato: “Una delle campagne pubblicitarie migliori che ricordo nella mia ventennale esperienza nelle tv commerciali”.