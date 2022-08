Polemiche sul post del consigliere di FdI: “Il Pd manderà in tv Schindler’s List ed Anna Frank”

Da Napoli rimbalzano in tutta Italia le polemiche sul post del consigliere di FdI che ha scritto: “Il Pd manderà in tv Schindler’s List ed Anna Frank”

Da Napoli sono rimbalzate in tutta Italia le polemiche sul post del consigliere comunale cittadino di FdI per cui per vincere “il Pd darà in tv Schindler’s List ed Anna Frank”. L’ironia fuori luogo di Giorgio Longobardi sulla prospettiva di un’affermazione del centrosinistra si è ritorta come un boomerang non tanto su di lui, quanto piuttosto sul partito di Giorgia Meloni, dato che siamo in campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre e svarioni del genere non passano certo inosservati.

Polemiche sul post del consigliere di FdI

Il post di Longobardi è stato pubblicato su Facebook sabato 13 agosto 2022. E in quel messaggio social si ironizza sull’Olocausto degli Ebrei. Ecco cosa ha scritto il consigliere comunale: “Per scongiurare il pericolo ‘fascismo’ e combattere la destra brutta e cattiva, il programma sensazionale del PD e soci sarà quello di far trasmettere, fino al 25 settembre, ogni giorno a reti unificate ed H 24 i seguenti film”.

L’elenco dei film a tema “di sinistra”

Poi Longobardi fa un elenco fra cui figurano film-opere di assoluto pregio e trattanti il delicatissimo argomento come Schindler’s List e il Diario di Anna Frank. Tutto questo con la pubblicazione a corredo dei loghi di diverse emittenti televisive, come le reti Rai e Mediaset. Il testo è questo: “Mossa a sorpresa della sinistra italiana! Per scongiurare il pericolo “fascismo” e combattere la destra brutta e cattiva, il programma sensazionale del PD e soci sarà quello di far trasmettere, fino al 25 settembre, ogni giorno a reti unificate ed H24 i seguenti film”.

Poi parte l’elenco:” Lunedì, Schindler’s List, martedì Il Diario di Anna Frank, mercoledì il Pianista, giovedì La vita è bella, venerdì Storia di una ladra di libri, sabato Il bambino con il pigiama a righe. Domenica La signora dello zoo di Varsavia”.