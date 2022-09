“Indecente, il suo vero volto è quello del comizio di Vox": polemiche accese dei Dem sulla “morra cinese” della Meloni dal palco di Piazza IV Novembre

Non si arrestano le polemiche sulla “morra cinese” con cui Meloni descrive il pensiero degli avversari e proprio dal fronte avverso, in particolare dalle donne della sinistra, arrivano giudizi durissimi per cui la Meloni sarebbe stata “indecente, il suo vero volto è quello del comizio di Vox“.

Ma cosa è successo? Che durante il comizio del primo settembre a Perugia la leader di Fratelli d’Italia ha azzardato un paragone su temi molto delicati, due in particolare, i clandestini e lo stupro.

Polemiche sulla “morra cinese” della Meloni

Dal palco di piazza IV Novembre Meloni ha presentato il programma per le elezioni del 25 settembre con richiami anche anche alle ultime polemiche. Galeotto è stato il punto “immigrazione e sicurezza”, su cui la leader di FdI ha detto: “Secondo me quando qualcuno lo fai entrare, gli devi dare una vita dignitosa, da italiano, da cittadino! Chiaro? Però per farlo devi governare i flussi, sennò la situazione ti scappa di mano e accade quello che abbiamo visto accadere, che loro non vedono, perché chiaramente abitano nei quartieri molto altolocati gli immigrati non c’arrivano”.

“Clandestino batte donna violentata”

Poi la frase che ha innescato la polemica dove gli avversari della Meloni sono indicati come “loro” e basta: “Ovviamente loro sono solidali con le violenze nei confronti delle donne, purché a operare quella violenza non sia un clandestino perché nella loro morra cinese clandestino batte donna violentata”. Chi sono “loro”? I detrattori della Meloni critici sulla sua decisione di pubblicare il video dello stupro di Piacenza poi rimosso per decisione di alcuni social.