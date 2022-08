Policlinico Bari, rimosso tumore al cervello su 12enne sveglio

Bari, 11 ago. (Adnkronos Salute)() – Un intervento per la rimozione di un tumore al cervello di un ragazzo di 12 anni è stato effettuato, per la prima volta su un paziente pediatrico sveglio, al Policlinico di Bari. La scelta è stata effettuata da Francesco Signorelli, direttore dell’unità operativa di Neurochirurgia universitaria, dopo aver sentito il giovane e i familiari, per monitorare le funzioni del linguaggio dove era localizzata la massa grande come una pallina da ping pong.

Durante l’intervento in sala operatoria il paziente ha risposto con precisione alle domande della neuropsicologa e non ha riportato alcun deficit.

Il tumore era localizzato nelle aree cerebrali che controllano la produzione e comprensione del linguaggio. La procedura è stata quella di ‘awake surgery’, intervento di neurochirurgia effettuato con anestesia locale che prevede che il paziente resti vigile e collaborativo. "Due episodi di blocco della parola ('speech arrest' ndr) e la localizzazione della lesione nei pressi dell’area del cervello che controlla la produzione del linguaggio, ci hanno fatto propendere per l’esecuzione dell’intervento di resezione della massa neoplastica da sveglio", spiega Signorelli.

"Eseguiamo di frequente questi interventi sugli adulti – continua il direttore della neurochirurgia – i benefici associati a questo tipo di procedura sono molteplici tra cui la massima preservazione della funzionalità della parte sana del cervello durante l’asportazione radicale della neoplasia. I rischi invece, in questo caso, erano strettamente legati alla giovane età del paziente ed all’iniziale incognita riguardo il suo grado di cooperazione alla procedura".

La proposta di effettuare l’intervento da sveglio è stata prima discussa dall’équipe multidisciplinare di Neuro-oncologia Pediatrica, coordinata da Teresa Perillo, con il ragazzo e la sua famiglia.

L’asportazione della lesione cerebrale è durata circa 5 ore. L’intervento è riuscito, c’è stata l’asportazione completa del tumore e il giovanissimo paziente non ha riportato alcun deficit. "La neurochirurgia è una eccellenza del Policlinico di Bari", sottolinea il direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore. “Negli ultimi anni l’equipe di Signorelli è stata completata con neurochirurghi con esperienza pediatrica e sono in costante crescita le procedure eseguite sui bambini. Nel 2021 abbiamo evitato a 50 famiglie di dover andare fuori dalla Puglia per eseguire un intervento neurochirurgico che interessava i loro figli.

Solo in un grande ospedale multispecialistico e con equipe di grande esperienza è possibile conseguire questi risultati”, aggiunge.

Il piccolo paziente è arrivato prima in oncoematologia pediatrica e per la preparazione ha eseguito una settimana di training neuropsicologico, gestito dal team di psicologi dell’ambulatorio di neuropsicologia clinica diretto da Maria Fara De Caro, al termine del quale si è dimostrato perfettamente capace di svolgere tutti i compiti che gli sarebbero stati riproposti durante l’intervento chirurgico. Dopo una iniziale fase di sedazione in sala operatoria il ragazzo è stato svegliato e guidato nell’esecuzione dei diversi compiti di denominazione, lettura e comprensione del linguaggio, gli stessi proposti durante il training preoperatorio, e ha completato tutte le fasi senza alcuna esitazione. Per favorire l’asportazione radicale, sono stati impiegati durante la procedura due tipi di traccianti fluorescenti che si fissano alle cellule tumorali e, quando esposti rispettivamente a luce gialla e blu, fanno “brillare” la lesione di giallo e di rosa, facilitando la distinzione fra tessuto cerebrale normale e tessuto infiltrato dalla neoplasia.