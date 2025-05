Policlinico San Marco Catania: innovazione con medicina naturale

Roma, 22 Mag. – Il Policlinico San Marco di Catania guarda in prospettiva e lo fa aprendo le porte alla medicina naturale. Si distingue grazie a un’iniziativa pionieristica che vede la collaborazione tra medicina tradizionale e naturopatia olistica. Questa innovazione non si limita all’introduzione di una docenza con argomento “Fisiologia e approccio olistico del dolore pelvico cronico” in occasione del Master di II livello “Patologia disfunzionale del pavimento pelvico femminile”, ma si fonda su una collaborazione pratica e diretta all’interno dell’ospedale.

La dottoressa Giordana Proto, esperta in naturopatia olistica, è al centro di questo progetto, portando la sua esperienza personale e professionale per integrare approcci complementari e naturali con la medicina tradizionale.

La vera novità risiede nella collaborazione attiva tra la naturopatia e diversi reparti del Policlinico, come le Unità Operative di Chirurgia Vascolare e Pediatria a indirizzo Reumatologico. Questo approccio integrato risponde alla crescente domanda di trattamenti che considerano il benessere del paziente nella sua totalità, fisica, mentale ed emotiva. Le tecniche proposte includono micoterapia, fitoterapia, floriterapia, medicina tradizionale cinese, aromaterapia e riflessologia corporea.

La dottoressa Proto, che ha vissuto in prima persona le difficoltà legate a malattie recidivanti, ha maturato un profondo interesse per la medicina naturale, riconoscendone il valore nell’affiancare la medicina allopatica. Ho trascorso 35 anni della mia vita gestendo malattie recidivanti spiega e questo mi ha spinto a esplorare la medicina complementare . La sua esperienza si è trasformata in una risorsa fondamentale per la formazione dei nuovi professionisti sanitari, desiderosi di unire scienza e tradizione per un approccio più completo alla salute.

Le consulenze di naturopatia vengono offerte gratuitamente grazie all’impegno volontario della dottoressa Proto e sono adattate alle necessità specifiche di ogni paziente grazie a un lavoro di squadra. Oltre alla naturopata, infatti, c’è anche la supervisione del medico responsabile del percorso di cura e del direttore della UOC di riferimento. Questo modello assistenziale innovativo, oltre alla volontà di migliorare la qualità della vita dei pazienti, promuove un sistema sanitario più inclusivo e personalizzato, studiato “ad hoc”.

L’istituzione del master e l’introduzione di questa consulenza in naturopatia segnano un punto di svolta non solo nella formazione dei medici, ma anche nell’impostazione culturale del rapporto canonico tra medicina tradizionale e complementare. Finalmente, la Sicilia si scopre pioniera di questo approccio integrato alla salute sottolinea Proto che non sostituisce la medicina tradizionale, ma la completa, dandole un supporto e offrendo nuove prospettive di cura e benessere.

