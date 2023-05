Mistero a Policoro: la Polizia è alla ricerca di Mattia Laviola, ragazzo di 21 anni di cui non si hanno tracce da ieri mattina – 18 maggio.

Scomparso Mattia Laviola: inizia la ricerca

Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Mattia Laviola, il 21enne di Policoro di cui si sono perse le tracce ieri mattina – giovedì 18 maggio. L’allarme è scattato quando la famiglia non l’ha visto rientrare: si sono rivolti immediatamente alle forze dell’ordine, alle quali hanno denunciato la scomparsa.

Unanime l’appello di amici e volontari che chiedono al giovane di tornare a casa o dare sue notizie.

Chi è Mattia Laviola e quali sono le ultime informazioni che si hanno su di lui

Mattia Laviola, 21 anni, studente universitario, vive a Policoro – in provincia di Matera – con i suoi genitori. L’unico indizio che si ha su di lui è la macchina, ritrovata nel parcheggio dell’Oasi Faunistica WWF. Le chiavi, stando a quanto si apprende, erano inserite nel cruscotto e la portiera era aperta.

La Prefettura ha subito attivato il servizio per le persone scomparse e sono partite le ricerche. L’Amministrazione comunale, i carabinieri, polizia e vigili del fuoco si sono attivati per ritrovare il 21enne. Coinvolti anche tantissimi volontari, droni e persino i cani molecolari. Al momento però del giovane non c’è traccia.