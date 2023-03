Polignano a Mare: risolto il giallo del padre e figlio scomparsi

Era il 24 febbraio, quando su una scogliera di Polignano a Mare vennero trovati degli indumenti abbandonati appartenenti ad un uomo adulto e ad un bambino. A circa due settimane dall’evento, il giallo sul padre e figlio scomparsi è finalmente stato risolto.

Polignano a Mare: risolto il giallo dei turisti scomparsi

Padre e figlio erano stati visti su una scogliera di Polignano a Mare, e poi alcuni oggetti appartenenti a loro sono stati ritrovati sul posto, ma dei proprietari si era persa ogni traccia. Le autorità avevano pensato che il genitore e il ragazzo fossero scomparsi in mare e per questo motivo hanno dato inizio alle ricerche. I carabinieri della compagnia di Monopoli hanno risolto il giallo: le due persone ‘scomparse’ erano in realtà due turisti polacchi che sono semplicemente tornati a casa al termine di una vacanza.

I vestiti abbandonati

Ma allora perché padre e figlio hanno lasciato scarpe e giubbottino sulla scogliera? Da quanto emerso dalle indagini, si tratterebbe semplicemente di un’usanza in voga dalle loro parti secondo cui se si possiede un indumento che non si vuole più si deve lasciare in bella vista in modo che qualcun’altro possa beneficiarne. Un’usanza certamente particolare, ma che spiega l’abbandono dei capi di vestiario da parte dei due polacchi.