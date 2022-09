Poliomielite, Bassetti: “Vaccinarsi o torneremo indietro di 70 anni”

Dopo i casi di poliomielite rilevati negli Usa, in Israele e nel Regno Unito Matteo Bassetti è perentorio: “Vaccinarsi o torneremo indietro di 70 anni”

Sul tema della poliomielite Matteo Bassetti è stato molto chiaro sulla sua pagina Facebook con una foto a corredo di una paziente: “Bisogna vaccinarsi o torneremo indietro di 70 anni”. L’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova “abbandona” il tema Covid e spiega che l’allarme Oms sul virus non va trascurato.

Ha scritto perciò Bassetti: “Eravamo arrivati ad avere un mondo quasi completamente polio-free. A un passo dall’eradicazione. Nessuno avrebbe più voluto vedere immagini come quelle di questa bambina”.

Bassetti e la poliomielite: “Non torneremo indietro”

E poi: “E invece i recenti casi di poliomielite in alcune aree del mondo rappresentano un campanello d’allarme. L’OMS lancia giustamente l’allarme: tutti coloro che non sono vaccinati o i cui figli hanno saltato le vaccinazioni programmate, dovrebbero vaccinarsi il prima possibile”.

Il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova interviene dunque sull’allarme lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità, per i recenti casi di poliomielite registrati a New York, nel Regno Unito e in Israele.

L’ultimo caso in Italia è del 1982

Repubblica invece spiega che “in Italia la vaccinazione contro la poliomielite è diventata obbligatoria nel 1966, il vaccino si somministra in età pediatrica e la copertura vaccinale monitorata dall’Istituto superiore di sanità e aggiornata all’estate del 2021 è del 94%, superiore alla media europea.

L’ultimo caso notificato nel nostro Paese risale al 1982“.