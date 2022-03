Politecnico di Milano, in mostra allestimenti di Pierluigi Cerri

Milano, 29 mar. (askanews) – Una mostra per celebrare il genio di Pierluigi Cerri, architetto e accademico italiano, negli spazi della sua università: il Politecnico di Milano. Ha aperto al pubblico ‘Pierluigi Cerri. Allestimenti, idee, forme, intenzioni’, negli spazi degli Archivi Storici al Campus Bovisa. A ingresso gratuito, l’esposizione presenta 32 allestimenti realizzati da Cerri dalla metà degli anni Settanta a oggi. Lola Ottolini, ricercatrice in Architettura degli interni e allestimento al Politecnico di Milano e curatrice della mostra.

“Pierluigi Cerri è una figura molto importante per la cultura del progetto milanese e non solo. Ha attraversato molteplici ambiti della progettazione dall’archiettura all’allestimento alla grafica fino al disegno degli oggetti d’uso. In questa mostra sono esposti lavori che vanno dall’inizio della sua carriera fino a oggi, ma la cosa straordinaria è che anche l’allestimento di questa mostra è un progetto di Pierluigi Cerri”.

Negli allestimenti Cerri ha esercitato la sua linea progettuale con la massima libertà, intrecciando linguaggi differenti per aprire nuove linee di comunicazione con i visitatori.

Yuri Mastromattei, docente di Interior design del Politecnico di Milano e curatrice della mostra.

“All’interno della vastissima e variegata opera di Pierluigi Cerri abbiamo scelto di esporre gli allestimenti perché l’allestimento è l’architettura effimera per antonomasia in quando effimera è un territorio in cui Cerri ha potuto sperimentare con il massimo grado di libertà il progetto. Nel campo dell’allestimento ha spaziato in diversi ambiti, dalle mostre d’arte agli allestimenti commerciali, fieristici per gli stand, e se vogliamo possiamo includere gli allestimenti navali”. Come per le navi da crociera per le quali ha disegnato sia gli spazi comuni che le cabine.