Politica: Cateno De Luca chiama Vincenzo De Luca, 'caffe’?'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Secondo voi sono a Salerno per caso? A.A.A. Cercasi…Vincenzo De Luca. Due De Luca sono meglio di uno”. Cateno De Luca oggi fa tappa a Salerno per il secondo appuntamento dell’assemblea costituente di 'Sud chiama Nord'. E lancia l’invito al presidente della Campania Vincenzo De Luca per un caffè davanti al golfo di Salerno. Dopo la due giorni di Roma, che ha gettato le basi per il nuovo progetto politico, tornano a riunirsi a Salerno i rappresentati dei movimenti, dei partiti e delle associazioni.