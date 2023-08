Politica: dal 26 al 28 agosto VI edizione 'La Piazza', Salvini e Tajani tra ospiti kermesse

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Matteo Salvini, Antonio Tajani, Carlo Calenda e Francesco Boccia e molti altri ancora saranno ospiti de La Piazza, la kermesse politica ideata dal direttore di Affariitaliani.it, Angelo Maria Perrino, che andrà in scena dal 26 al 28 agosto a Ceglie Messapica, in pr...

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – Matteo Salvini, Antonio Tajani, Carlo Calenda e Francesco Boccia e molti altri ancora saranno ospiti de La Piazza, la kermesse politica ideata dal direttore di Affariitaliani.it, Angelo Maria Perrino, che andrà in scena dal 26 al 28 agosto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Ad aprire le danze ci penserà proprio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sabato 26 agosto dalle 19:30 alle 22:30 e sarà accompagnato da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, da Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marcello Gemmato, sottosegretario al ministero della Salute, ma anche Carlo Fidanza, eurodeputato per Fratelli d'Italia, Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Roberto Baldassarri, direttore generale Lab210 e Vittorio Feltri, giornalista e opinionista.

Il giorno successivo, invece, sarà il turno dell'altro vicepremier e del leader di Azione che condivideranno il palco, sempre alla stessa ora, con Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Antonio Misiani, senatore e responsabile economia del Partito democratico, Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 stelle, Cateno De Luca, sindaco di Taormina e candidato alle suppletive di Monza per il Senato, Matteo Zoppas, presidente dell'Agenzia Ice, Stefano Bisi, giornalista e scrittore e Fabrizio Cicchitto, ex senatore e capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera.

Lunedì 28, nella stessa fascia oraria, il presidente dei senatori dem chiuderà i giochi assieme a Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia in quota Forza Italia, Michele Emiliano, presidente della Puglia – in quota Pd -, Marco Rizzo, presidente onorario del Partito comunista, Andrea Crippa, deputato e vice segretario federale della Lega, Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del Csm e Luigi Bisignani, giornalista e saggista.