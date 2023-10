Politica: Fiori (Rp), 'grande storia e tradizione Dc ispiri nuovo Centro'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Nell’ottantesimo anniversario della fondazione della Democrazia cristiana è giusto ricordare il partito che ha rappresentato la più grande tradizione democratica dell’Occidente. La Democrazia cristiana ha lottato contro il fascismo, ha sconfitto il comunismo, ha fatto grandi riforme sociali, come la rivoluzionaria riforma agraria e grazie a queste in pochi anni ha trasformato un Paese distrutto dalla guerra nella quinta potenza industriale mondiale, portando la lira all’Oscar delle monete. Senza dimenticare il ruolo nell’Assemblea costituente, con il merito di aver inserito ‘laicamente’ i principi e i valori del cattolicesimo politico e della dottrina sociale cristiana nella Costituzione. Principi che nella loro attualità debbono essere confermati e difesi da coloro che si riconoscono in tale tradizione con una nuova iniziativa che rilanci quella importante esperienza al Centro dello schieramento politico". Lo scrive Publio Fiori sul periodico del cattolicesimo politico 'Rinascita popolare'.