Politica: 'governare i cambiamenti', presentato libro 'Chi ha cambiato l'Italia' di Antonio Noto

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Chi ha cambiato l’Italia? Politica o economia, chi c’è dietro le grandi trasformazioni della società negli ultimi 30 anni”. È il titolo del libro scritto dal sondaggista Antonio Noto, “ma di sondaggi c’è poco”, dice l’autore all’incontro moderato dal giornalista Mario de Pizzo a cui hanno partecipato il capogruppo di Noi Moderati alla Camera, Maurizio Lupi, i suoi omologhi di Forza Italia, Paolo Barelli, e di Azione-Italia viva, Matteo Richetti, i vicecapogruppo vicari a Montecitorio del Pd, Simona Bonafè, e del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa.

“É un libro da cui emerge una forte domanda di politica: i cittadini –aggiunge Noto– chiedono ai politici di gestire i cambiamenti, di governare i processi di mutamenti sociali ed economici, non di subirli”.

“Giovani, anziani, donne, famiglie: sono tutti temi trattati dal libro di Noto –sottolinea Lupi– Categorie che hanno avuto un forte cambiamento negli anni: chi ha interpretato meglio di altri il cambiamento nella politica lo ha fatto recuperando il legame forte della politica che è la voce della società in cui dobbiamo essere parte attiva. La politica è stata demonizzata perché portatrice di interessi, ma la politica nasce proprio per quello e il Parlamento è il luogo della sintesi che tramuta gli interessi particolari in bene comune”.