Politica: Renzi, 'non escludo discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi...

Politica: Renzi, 'non escludo discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi...

Roma, 30 set (Adnkronos) - Marina o Pier Silvio Berlusconi in politica? "Ora non lo escludo più, qualche mese fa pensavo di no. Ma è più facile Pier Silvio che Marina". Lo ha detto Matteo Renzi a Lo stato delle cose, su Raitre. ...