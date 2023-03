Politica: Rutelli, 'soft power risorsa strategica per interesse nazionale'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Martedì 14 marzo, all'Ara Pacis, a Roma, il Soft Power Club, l’associazione internazionale fondata da Francesco Rutelli, organizza un incontro sul Soft Power dell’Italia. I lavori saranno aperti da un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appuntamento si terrà tra le 10 e le 13,30 a Roma presso l’Auditorium dell’Ara Pacis; vi parteciperanno personalmente (chi si troverà all'estero, in video): Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Paolo Gentiloni, Commissario Europeo all’Economia, moderati dal direttore di Skytg24 Giuseppe De Bellis. Miguel Gotor, Assessore alla Cultura di Roma, porterà i saluti dell’amministrazione capitolina.

A seguire interverranno: Cristina Acidini, Presidente Accademia delle Arti del Disegno e dell’Opera di Santa Croce, Firenze; Jean-Christophe Babin, Ceo Bulgari Group; Barbara Beltrame Giacomello, Vice Presidente Affari Internazionali Confindustria; Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia; Renata Codello, Segretario Generale Fondazione Giorgio Cini (Venezia); Maximo Ibarra, Ceo Engineering; Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo; Eugenio La Rocca, Professore Emerito di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana, Università di Roma “La Sapienza”; Fabio Marchetti, Direttore Affari Internazionali Assicurazioni Generali; Webber Ndoro, Direttore Generale ICCROM (Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali); Daniela Porro, Soprintendente Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma; Charles Powell, Presidente British Museum Trust già Private Secretary dei Primi Ministri UK Margaret Thatcher e John Major; Nathalie Tocci, Direttore Istituto Affari Internazionali (IAI). Modera Monica Giandotti, giornalista e conduttrice di Agorà.

La Conferenza sarà imperniata su tre temi fondamentali: Il ruolo dell’Italia nei cambiamenti geopolitici; Cultura e imprese creative; Industrie e Made in Italy nel mondo. Secondo Francesco Rutelli, “i drastici cambiamenti in corso negli scenari globali e nelle relazioni internazionali richiedono di attualizzare il soft power, e lo rendono ancora più importante come strumento di dialogo e per accrescere l'efficacia delle istituzioni multilaterali. Allo stesso tempo, il soft power è uno strumento indispensabile per promuovere l'interesse nazionale. E l'Italia è leader nel mondo”.