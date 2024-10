Politica: Schifani, 'Ma quale campo largo troppi litigi nel centrosinistra, con Prodi era diverso'

Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - "Si parla in queste settimane di campo largo, ma mentre nel 2006 c'era Romano Prodi, con la sua personalità, oggi non vedo un elemento collante che riuscirebbe a unire le forze del campo largo. Non lo vedo, i litigi sono all'ordine del giorno, pri...

Palermo, 19 ott. (Adnkronos) – "Si parla in queste settimane di campo largo, ma mentre nel 2006 c'era Romano Prodi, con la sua personalità, oggi non vedo un elemento collante che riuscirebbe a unire le forze del campo largo. Non lo vedo, i litigi sono all'ordine del giorno, prima di iniziare l'avventura. Basti ricordare che Renzi ha fatto cadere il governo Conte e ora pensa che Conte abbia dimenticato di essere stato defenestrato? No. Renzi avrà grosse difficoltà a essere accettato". Così il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, intervenendo all'incontro sui due anni del governo Meloni.