Politica, si è spento a 91 anni l'ex ministro Luigi Berlinguer. Valditara: "Ha lasciato una traccia importante"

Luigi Berlinguer, cugino del segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer, si è spento all’età di 91 anni. Durante la sua lunga carriera politica, Luigi Berlinguer ricoprì ruoli da prestigio, uno su tutti quello di ministro della Pubblicazione Istruzione, per ben 4 anni, dal 1996 al 2000. Fu chiamato a far parte del Governo dagli ex premier Romano Prodi, Carlo Azeglio Ciampi e Massimo D’Alema.