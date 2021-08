Politica: sondaggio LivePolitik, testa a testa tra Fdi, Lega e Pd tutti attorno al 20%

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – Nelle intenzioni di voto ai partiti è testa a testa tra tre forze politiche tutte vicine al 20% dei consensi: Lega al 20,3%, Fratelli d’Italia al 20%, Pd al 19,7%. È quanto emerge dalle ultime infografiche di LivePolitik, pubblicate stamattina, realizzate sui dati raccolti a luglio 2021.

Sul tempo di parola in tv per partito le posizioni dei principali partiti si invertono: primo il Pd con 2.583 minuti, seconda la Lega con 1.992 minuti e terza Fratelli d’Italia con 1.341 minuti. Il M5S invece è primo partito per tempo di notizia in tv con 1.473 minuti. La più cercata su Google tra i leader risulta Giorgia Meloni con 201.000 ricerche. Matteo Salvini è invece primo per post pubblicati su Facebook (368) e interazioni totali (7.307.659).

Su Twitter invece il più attivo è Calenda con 351 tweet per 337.088 interazioni.

Questo mese vengono presi in considerazioni anche i dati riguardanti il Presidente del Consiglio Mario Draghi con un indice di gradimento al 70%, 517 minuti di tempo di parola in tv e 607 di tempo di notizia in tv. Le ricerche su Google ammontano a 135.000. I social di Palazzo Chigi hanno postato 6 contenuti su Facebook e 69 su Twitter, le interazioni rispettivamente sono state 82.062 e 52.162.