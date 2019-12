Conte non trova pace: dopo aver riferito in Aula sul Mes il premier è stato attaccato da Le Iene in merito al suo concorso universitario.

Giuseppe Conte è assediato dagli attacchi: mentre le opposizioni intendono fare chiarezza sul Mes, a Le Iene va in onda un servizio sul concorso universitario del premier. Da quanto emerso ci sarebbero delle ombre che il presidente del Consiglio non avrebbe chiarito. Tuttavia, Conte replica in sua difesa: “Vedrò il servizio, se necessario preciseremo ancora in piena trasparenza”. Nonostante avesse già ribadito più volte che si trattava di una “storia vecchia” che aveva già chiarito.





Conte, il concorso universitario

Martedì 3 dicembre a Le Iene andrà in onda un servizio sul concorso universitario che ha permesso a Giuseppe Conte di diventare professore ordinario di diritto privato. Il programma di Italia 1 mette in dubbio alcune ombre rimaste irrisolte per anni. Secondo quanto emerge, il presidente del Consiglio avrebbe mentito agli italiani non soltanto sul Mes, come accusano le opposizioni, ma anche sul suo percorso formativo.

“È una questione un po’ vecchia che si trascina da tempo – avrebbe chiarito il premier Conte -. Stanno rimestando sul mio concorso del 2002”.

Ospite al photoAnsa 2019, Giuseppe Conte ha spiegato: “Il professor Alpa viene perseguitato perché c’è stato questo concorso. Ho chiarito che mai c’è stato un conflitto di interessi, mai un’associazione professionale tra di noi, mai un conto corrente comune, in merito al concorso da professore ordinario”. Quelle che il premier ribadisce, dunque è che “hanno deciso all’unanimità i cinque commissari”. Tuttavia, conclude, “vedrò il servizio, se necessario preciseremo ancora in piena trasparenza”.