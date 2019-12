Giorgia Meloni si è scagliata contro il governo Conte, ma ha incontrato l'appoggio di Vittorio Feltri, che la definisce una "forza della natura".

Vittorio Feltri torna a commentare i fatti di attualità con un nuovo post su Twitter: questa volta la protagonista è Giorgia Meloni. Dopo l’intervento di Giuseppe Conte sul Mes in Aula, infatti, la leader di Fratelli d’Italia ha attaccato duramente il premier affermando che “riempie di menzogne insieme a tutto il suo governo”. Ma non solo. Giorgia Meloni aveva poi aggiunto: “Conte ha letto 44 minuti di resoconti parlamentari per poi contraddire ciò che ha fatto il suo governo“. Poco prima della seduta alla Camera, inoltre, aveva invitato Di Maio e Conte a smettere di “fare i pagliacci”. Un duro attacco che il direttore di Libero ha voluto elogiare.





Vittorio Feltri su Giorgia Meloni

Giorgia Meloni è una forza della natura, i suoi interventi sono puntuali e irresistibili — Vittorio Feltri (@vfeltri) 2 dicembre 2019

Il direttore di Libero, Vittorio Feltri, ha commentato gli attacchi di Giorgia Meloni al premier Conte elogiandola come “forza della natura”.

Infatti, scrive su Twitter, “i suoi interventi sono puntali e irresistibili”. Non soltanto ciò che la leader ha detto prima dell’ingresso del premier in Aula (“Basta a fare i pagliacci”), ma anche quello che ha dichiarato dopo la discussione sul Mes. “L’11 dicembre – ha detto la Meloni – vediamo cosa fa Luigi Di Maio, cosa fa il M5S… Basta coi proclami”.

Utilizzando una metafora alquanto allusiva, inoltre, la leader di FdI ha aggiunto: “Abbaiate alla luna sui giornali e vi nascondete con la coda tra le gambe dentro al Palazzo”. “Se ritenete davvero che questo trattato così com’è non si possa sottoscrivere, dimostratelo quando arrivano in Aula gli atti parlamentari perché il trattato è perfettamente emendabile e l’Italia lo può ancora fermare”.

Infine, Giorgia conclude: “Una volta tanto alzate la testa, riscattatevi, dimostrate che la vostra poltrona vale meno dei risparmi degli italiani”.