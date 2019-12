Gli esponenti politici contrari al Mes affermano come l'Italia abbia speso 120 miliardi di euro per il Fondo salva Stati, ma quanto ci costa davvero?

Da diverse settimane quello del Mes è l’argomento che va per la maggiore tra le prime pagine dei quotidiani italiani, ma nonostante i proclami politici sui rischi che il cosiddetto Fondo salva Stati comporterebbe per il nostro Paese nessuno ha ancora effettivamente spiegato quanto costa ed è costato finora all’Italia il Mes. La cifra reale versata da Roma per il Meccanismo Europeo di Stabilità è infatti di gran lunga inferiore rispetto a quanto affermato in questi giorni da svariati esponenti politici, primo fra tutti Matteo Salvini.

Mes, quanto costa all’Italia?

Secondo i suoi detrattori, la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità provocherebbe un danno ai risparmiatori italiani, che verrebbero penalizzati dai miliardi di euro che l’Italia sarebbe costretta a versare nel Fondo salva Stati. Stando addirittura a quanto riferito dal leader della Lega Matteo Salvini, il denaro che il nostro Paese avrebbe versato per – a suo dire – salvare le banche tedesche ammonterebbe da 60 a circa 120 miliardi di euro.

Una cifra che però è priva di alcun riscontro oggettivo, dato che nelle sue dichiarazioni Salvini non fa alcuna distinzione tra capitale autorizzato e capitale versato.

Nel primo caso infatti la cifra che l’Italia ha sottoscritto quando il Mes venne fondato nel 2012 è effettivamente di 125 miliardi di euro, ma sono soldi che non sono stati mai realmente versati poiché il cosiddetto capitale autorizzato è semplicemente la cifra che i dirigenti del Mes potrebbero chiedere agli stati in caso di eventi economici eccezionali.

Con eventi eccezionali si fa peraltro riferimento a scenari di crisi finanziaria peggiori di quelli vissuti in Europa a partire dal 2008 e che molto difficilmente potrebbero ripresentarsi con le attuali condizioni economiche.





Il capitale versato

A quanto ammonta dunque il denaro reale che l’Italia ha finora speso per il Mes: vale a dire il capitale versato. Stando ai dati ufficiali la quota italiana di capitale versato per il Mes è di 14 miliardi e 331 milioni di euro, su un capitale versato complessivo di 80 miliardi per tutti i Paesi dell’Eurozona.

Una cifra (i 14 nostri miliardi) ben inferiore ai 120 miliardi di euro che alcuni politici anti Mes credono siano stati realmente spesi e che in ogni caso è stata investita in un meccanismo creato anche per venirci in aiuto in situazioni di difficoltà.

Spendendo quei 14 miliardi infatti, l’Italia si è garantita la possibilità di ricevere dal Mes dei prestiti a tassi molto bassi nel malaugurato caso dovesse essere colpita una crisi finanziaria, che è proprio il motivo per cui è stato creato il Fondo salva Stati. Ma non solo; con quei 14 miliardi l’Italia ha anche acquistato una quota del fondo stesso, dal quale ogni anno ottiene dei piccoli utili ricavati dalle attività che il Mes svolge raccogliendo e prestando denaro agli stati in difficoltà.

Nel 2018 ad esempio, i profitti del Mes sono stati pari a 238 milioni di euro, dei quali all’Italia spetta il 17%.