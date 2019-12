Duro attacco di Virginia Raggi e Nicola Morra contro il conduttore di Fuori dal Coro, Mario Giordano: Luciano Casamonica non è gradito.

Nel corso della trasmissione Fuori dal Coro andata in onda nella serata di martedì 3 dicembre è intervenuto Luciano Casamonica. Il tema al centro della discussione era il “risarcimento dei Casamonica allo Stato italiano per i terreni e le case sequestrate e demolite”. In studio erano presenti anche Rita Dalla Chiesa e altri appartenenti al clan. Virginia Raggi, però, non ha approvato la scelta di Mario Giordano di ospitare in tv un Casamonica. La sindaca di Roma, infatti, attacca il conduttore su Twitter.





Virginia Raggi contro Mario Giordano

La sindaca di Roma Virginia Raggi si sfoga contro la scelta di Mario Giordano di ospitare in televisione Luciano Casamonica. In un post su Twitter, la prima cittadina scrive: “Ospitare in tv un membro della famiglia Casamonica è una vergogna. Ringrazio il presidente della commissione antimafia Nicola Morra per le sue parole.

Le istituzioni unite #AtestaAlta nella loro battaglia per la legalità“.

Nelle scorse settimane, infatti, il presidente della Commissione Antimafia aveva sollevato il problema spiegando che “si tratta di un segnale grave, contrario al senso di legalità che dovremmo avere a cuore tutti”. Nonostante Nicola Morra abbia “sempre difeso il diritto all’informazione”, si augura “che ci sia un reale contraddittorio, ma soprattutto la voce delle vittime”. Infine, il presidente aveva ricorda che “i Casamonica sono esponenti criminali” e che “invitare i loro parenti significa abbassare pericolosamente la guardia. Non si può accettare che la mafia sia avanspettacolo” .