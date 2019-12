La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha lanciato la proposta di destinare il 5 per mille al fondo per i rimpatri degli immigrati clandestini.

Continua la crociata anti migranti di Giorgia Meloni, che negli ultimi giorni ha avanzato la proposta di utilizzare il meccanismo del 5 per mille per rimpatriare coloro che sono giunti clandestinamente nel nostro Paese. La leader di Fratelli d’Italia ha infatti dichiarato come il partito stia lavorando in questi giorni per inserire all’interno della manovra economica la possibilità per i cittadini di destinare il proprio 5 per mille al fondo per i rimpatri.

5 per mille per i rimpatri; l’idea della Meloni

Interrogata dai giornalisti in merito a questa insolita proposta, la Meloni ha affermato come i soldi che ogni giorno lo Stato spende per i migranti possano essere destinati a sostenere i nostri anziani: “Un pensionato può vivere con 480 euro. Non mi è chiara la ragione per cui serva quasi il doppio per mantenere un immigrato clandestino”.

Presentato emendamento di #FratellidItalia alla manovra per consentire, a chi volesse, di destinare il proprio 5 per mille del reddito al fondo #rimpatri degli immigrati illegali. Aiutiamo il rispetto delle regole, invece di alimentare l’illegalità. pic.twitter.com/F7LP6MR5CX — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) November 22, 2019

Secondo la leader di Fratelli d’Italia inoltre, con il 5 per mille si avrebbe la sicurezza della destinazione dei soldi raccolti dai cittadini, al contrario di quanto avvenuto in passato: “Abbiamo scoperto che in alcuni casi i soldi che immaginavamo servissero ad aiutare qualche bambino o qualche famiglia in realtà finanziavano organizzazioni che andavano in giro nel Mediterraneo a raccogliere gli immigrati per portarli qua in Italia”.





La risposta dei suoi sostenitori

Malgrado le migliori premesse tuttavia, la proposta di Giorgia Meloni non è stata accolta con entusiasmo dagli elettori di Fratelli d’Italia, che hanno obiettato come i soldi del 5 per mille possano essere utilizzati in altri modi.

Tra i commenti sotto il post della Meloni infatti si può leggere: “Devo anche pagare per rimandarli a casa loro????? No!!!! Una telefonata al governo del loro stato con testuali parole: “ciccio manda quello che ti pare, aerei, navi, pullman ti devi riprendere i tuoi cittadini, perché in casa nostra sono entrati senza permesso!”, ma anche: “Vorrei poter destinare l’ 8×1000 a sostegno delle regioni che sono state messe in seria difficoltà da avverse condizioni meteo e terremoti. Facciamo qualcosa anche in questo senso? Cordiali saluti”.