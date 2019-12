Matteo Renzi smentisce la notizia di un suo presunto incontro segreto con Matteo Salvini avvenuto in Toscana.

E’ di oggi, venerdì 6 dicembre 2019, l’indiscrezione giornalistica secondo cui i due Matteo, Renzi e Salvini, avrebbero avuto un incontro segreto nella villa toscana di Denis Verdini per parlare della caduta del governo Conte. L’ex premier è subito intervenuto a smentire la notizia da lui definita “l’ennesima bufala“.

Incontro Renzi-Salvni: la smentita

L’autore aveva parlato di una reunion che i due avrebbero organizzato per cercare un modo di far cadere l’attuale esecutivo. Renzi, ha spiegato, ha recentemente ribadito che “non ce l’ha ordinato il dottore di stare tutti assieme“. E poi gli converrebbe andare ad elezioni prima che entrino in vigore una legge elettorale che potrebbe penalizzarlo e il taglio dei parlamentari. D’altro canto Salvini non vedrebbe l’ora di tornare al voto per incassare il consenso elettorale che, secondo i sondaggi e stando alle ultime regionali, continua ad essere alto.

Un incontro per certi versi suggestivo che però non si è mai realizzato, come hanno specificato subito fonti di Italia Viva.

Una nota dell’ufficio stampa del partito ha infatti ribadito che i due senatori si sono incrociati solo a Palazzo Madama, come rivelato dai numerosi giornalisti presenti alla seduta. “Una notizia totalmente falsa“, ha concluso.





A rincarare la dose, con la sua tipica ironia, è intervenuto anche lo stesso Renzi tramite un post su Facebook. Parlando di fake news, ha specificato di aver incontrato l’avversario politico soltanto in Senato, o al massimo da Bruno Vespa. “Apprezzo che dal mojito si butti sul Chianti ma io non c’entro niente“, ha aggiunto.