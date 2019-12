Giorgia Meloni continua la sua battaglia contro la riforma del Mes e lo fa condividendo le parole di Massimo D'Alema.

Da subito schieratasi contro la riforma del Mes, Giorgia Meloni ha rilanciato un video in cui a ribadire la sua tesi secondo cui sia un aiuto alle banche tedesche fu Massimo D’Alema nel 2015, mentre parlava della crisi economica greca.

Giorgia Meloni sul Mes

In poco più di un minuto l’ex dem ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato la Grecia alla crisi, non prima di spiegare la difficoltà di avere una monteta unica per economie diverse. Questo secondo lui causa infatti un inevitabile squilibrio come mostra il fatto che, per esempio, in Germania il costo del denaro è molto basso rispetto ad altri stati.

Le banche tedesche, ha spiegato, hanno quindi comprato i titoli della Grecia e guadagnato diversi milioni. La differenza dei tassi di interesse ha infatti permesso che da un paese povero come quello greco enormi risorse si potessero trasferire verso un paese ricco.

Questo ha portato il paese povero a impoverirsi sempre di più e il ricco a trarne sempre più vantaggi.

Nel momento in cui la Grecia non è più riuscita a pagare i debiti, ecco che sono arrivati gli aiuti europei provenienti dal Mes. Ma è qui che D’Alema ha spiegato quella che la Meloni ha definito una truffa. “Abbiamo dato alla Grecia 250 miliardi di euro ma non per le pensioni dei greci, bensì per pagare gli interessi alle banche tedesche e francesi“. Queste le sue parole, che sostengono la tesi della leader di Fratelli d’Italia secondo cui 220 miliardi di euro andarono direttamente alle banche franco-tedesche.





Mostrare questo video le è servito per rilanciare la sua battaglia contro la riforma del fondo salva stati, invitando il Pd ad ascoltare le parole del loro ex esponente, “così magari la capiscono..“.