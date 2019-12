Matteo Salvini annuncia di aver ricevuto una denuncia da Carola Rackete per diffamazione e istigazione a delinquere.

“Mi è arrivata una denuncia di Carola Rackete per istigazione a delinquere e diffamazione. Noi sorridiamo e controdenunciamo. Conto di incontrare in Tribunale questa signorina tedesca di sinistra. Si metta in fila”. Questo l’annuncio di Matteo Salvini arrivato tramite una diretta Facebook durante la quale l’ex ministro degli Interni mostra la notifica della denuncia da parte della capitana tedesca.

Salvini commenta la denuncia di Carola Rackete

“Chi è sotto indagine? Lei che ha speronato i militari italiani? No, Matteo Salvini, lei è la parte offesa”, commenta Salvini che continua così la filippica contro la denuncia di Carola Rackete: “Mi mancava l’istigazione a delinquere. Con tutti i problemi che hanno i tribunali italiani”.

La giovane capitana tedesca aveva depositato la denuncia contro il leader della Lega Mattea Salvini lo scorso luglio. Nel documento si accusava Salvini di diffamazione aggravata e istigazione a delinquere.

Carola aveva anche chiesto il sequestro delle pagine social, in particolare Facebook e Twitter, dell’ex ministro degli Interni. Secondo la capitana infatti Salvini avrebbe usato i propri profili come strumenti per istigare e fomentare l’odio contro i suoi oppositori.

Il leader della Lega aveva infatti attaccato ripetutamente Carola Rackete, definendola “una sbruffoncella di sinistra”. La polemica era sorta quando la capitana aveva deciso di far approdare la Sea Watch 3, la nave di cui era al comando, per far sbarcare a Lampedusa i 42 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo. Per farlo, Carola aveva dovuto sfidare apertamente le disposizioni del governo italiano, contenute nel decreto sicurezza bis, e violando il divieto di entrata nelle acque nazionali e forzando il blocco navale.