Salvini ha lanciato un attacco via social a Virginia Raggi per le condizioni in cui verte la Capitale d'Italia.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha lanciato un forte attacco alla sindaca di Roma Virginia Raggi, per le condizioni in cui verte la Capitale. Al centro del messaggio pubblicato dall’ex ministro degli interni il tema dei rifiuti, problema serio e concreto in quel di Roma che non sembra trovare alcuna soluzione. Serve un intervento massiccio da parte della giunta, i cittadini sono stanchi e la Capitale sta perdendo tutto il suo immenso fascino.

Roma, Salvini attacca la sindaca Raggi

Che Matteo Salvini fosse un grande amante dei social per comunicare il proprio pensiero lo si sapeva da tempo, si è ripetuto per sferrare un attacco alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Attraverso il suo profilo Twitter, il leader della Lega ha accusato la giunta della Raggi per le difficili condizioni in cui è stata gettata la Capitale in questi ultimi anni, soprattutto in tema di rifiuti.

Non sono passati inosservati i video che riprendevano sacchi della spazzatura galleggiare dopo il violento nubifragio, abbattutosi su Roma nella giornata di lunedì 2 dicembre. Il commento di Salvini è stato molto chiaro: “Bello schifo, complimenti.La Capitale d’Italia non merita tutto questo. Non è il tuo mestiere: Raggi dimettiti“.

Per il momento, non è ancora arrivata la replica della sindaca Raggi il cui lavoro in quel di Roma è criticato dalla maggior parte dei cittadini. E’ stata rigettata la proposta del Movimento 5 Stelle di far arrivare i rifiuti prodotti nella Capitali ai comuni limitrofi, come confermato dalle ferme posizioni dei vari sindaci. Proprio nella giornata di oggi, venerdì 6 dicembre, è in programma una manifestazione per contestare la giunta Raggi.