Luigi Di Maio perde moltissimi consensi: nell’ultimo sondaggio realizzato da Fabrizio Masia per Agorà, il capo politico di M5s il suo partito sono in caduta libera. Emg Acqua ha stimato il MoVimento intorno al 26,3%, con una perdita dello 0,2% rispetto alla settimana scorsa. Quello che si apre per M5s sembra essere un periodo nero, dove Di Maio non riesce a dare una svolta al gruppo e pare avvicinarsi a una crisi. Ma la notizia positiva per i grillini (forse la potremmo definire confortante) è la discesa degli alleati del Pd, che si fermano al 19,5%. Quello che quindi sembra un declino non riguarda soltanto una delle forze di maggioranza.





Sondaggio: cala Luigi Di Maio

Il MoVimento 5 stelle di Luigi Di Maio cala anche nell’ultimo sondaggio, attestandosi intorno al 16,3% con un calo di 0,2 punti percentuali.

Anche gli alleati di governo del Partito Democratico, però, scendono a 19,5%. Quella che si configura quindi come l’inizio di una crisi potrebbe avere conseguenze disastrose. La maggioranza, come hanno ricordato Matteo Salvini e Matteo Renzi, è divisa su tutto e si litiga ogni giorno. Dalla Prescrizione all’ex Ilva, dalla legge di Bilancio ad Alitalia, fino ad arriva al Meccanismo Europeo di Stabilità.

Dall’altro lato della medaglia, invece, il centrodestra raccoglie diversi consensi e continua ad attestarsi su posizioni elevate. La Lega di Matteo Salvini, secondo quest’ultimo sondaggio, si attesta intorno al 32,5%, mentre Fratelli d’Italia supera il dieci per cento (10,1%). Forza Italia, invece, cala di 0,4 punti percentuali e si deve fermare a 6,9%. Infine, tra le forze di governo, Italia viva di Matteo Renzi si ferma al lontano 5,3%.