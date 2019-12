La coalizione di centrodestra ha raggiunto l'accordo sui candidati per le prossime Regionali.

Nella giornata di venerdì il centrodestra si è riunito ad Arcore per un vertice in merito alle prossime Regionali. L’incontro è stato positivo e Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno comunicato di aver trovato l’accordo sui candidati: “Con grande spirito di coesione e di collaborazione, dopo un lungo e costruttivo confronto tra i leader, i tre partiti hanno raggiunto un accordo. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia rappresentano la coalizione largamente in testa ai sondaggi“.

Regionali: accordo di centrodestra

In una nota diramata al termine dell’incontro, il centrodestra fa sapere di aver trovato l’accordo “sui profili dei candidati governatori e sulla composizione delle liste per le regioni che andranno al voto“. All’incontro ad Arcore hanno preso parte il leader della Lega, Matteo Salvini, il padrone di casa, Silvio Berlusconi e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Stando a quanto si apprende, l’intesa dovrebbe essere perfezionata nei prossimi giorni.





La coalizione

“C’è crescente preoccupazione per il liquefarsi della maggioranza di governo – scrivono i tre leader – che però propone una Manovra disastrosa a base di tasse e manette. La coalizione di centrodestra è largamente in testa ai sondaggi e governa la maggioranza delle Regioni. I tre partiti sentono il dovere di difendere gli interessi degli italiani e vogliono riportare alla guida del Paese il buon governo. Lega, Forza Italia e Fratelli D’Italia stanno facendo in Parlamento un’opposizione dura e le elezioni regionali del 2020 confermeranno che le sinistre e il Movimento 5 Stelle non godono più della fiducia degli italiani“.

Salvini: “Fusione con Fi? Surreale”

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sulla possibilità di fusione con Forza Italia: “Uno scenario surreale, come gli incontri inesistenti con Renzi in Toscana” ha detto.

“C’è qualche giornalista che ha eccessi di fantasia“.