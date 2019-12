La Lega di Matteo Salvini lancia la petizione contro il Mes: in 2 giorni sono state raccolte oltre 400mila adesioni. Polemica per le firme online.

La Lega ha lanciato la propria petizione per fermare il Mes. Il leader, Matteo Salvini, si batte da settimane contro il fondo salva Stati, sia sui media sia in Parlamento. Il partito ha deciso di allestire diversi gazebo per raccogliere le firme dei sostenitori in circa mille piazze italiane al grido “stop Mes”, sabato 7 e domenica 8 Dicembre 2019. Le firme raccolte sarebbero 400mila.

Nel testo della petizione si legge come la richiesta sia quella di impegnare il governo a non approvare la riforma del Mes, in quanto serio pericolo per i risparmi degli italiani e per la stabilità economica del Paese. Anzi, continua il testo, il governo dovrebbe “attivarsi per l’abolizione del Mes stesso e per la restituzione del capitale versato”.





Salvini: petizione anti Mes

Gli oppositori della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità potranno continuare a esprimersi anche online, firmando la petizione nella sezione creata appositamente sul sito della Lega.

Attraverso il sito avrebbero già firmato 44mila persone ma il numero non è confermato. Infatti, c’è una piccola polemica al riguardo. Chiunque, potrebbe firmare infinite volte, utilizzando nomi di fantasia e creando indirizzi mail diversi.

Per firmare la petizione online è necessario iscriversi segnalando nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita e indirizzo mail. Ma se si firma una volta con i propri dati e si prova ad accedere una seconda volta cambiando nome, cognome e account di posta elettronica, è ancora possibile sottoscrivere la petizione.