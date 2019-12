Dalla plastic tax alla tassa sulla fortuna: tutte le modifiche contenute nel pacchetto di emendamenti alla manovra economica 2020.

Dall’aumento delle accise sui carburanti alla plastic tax o alla tassa sulla fortuna. Il nuovo pacchetto di modifiche alla manovra economica 2020 comprende tutta una serie di novità in materia di tassazione. Gli emendamenti, presentati in Senato lo scorso 6 dicembre, sono frutto dell’intesa raggiunta dalla maggioranza.





Manovra economica 2020, cosa cambia

Le modifiche presentate dalla maggioranza avranno un impatto per le casse dello Stato italiano per circa 1,1 miliardi di euro. Tra le novità ci sarebbe l’azzeramento della stretta sulle spese sanitarie, detraibili indipendentemente dal reddito, e la tanto discussa plastic tax. Quest’ultima non sarà applicata al tetrapack ed entrerà in vigore solo dal luglio del 2020. La plastc tax, al centro del dibattito tra il Partito democratico e Matteo Renzi, leader di Italia Viva, prevede un’imposta di 50 centesimi, invece che 1 euro, per ogni chilo di plastica.

Esenti dalla tassazione anche i contenitori dei medicinali e i dispositivi medici, oltre a plastiche compostabili e riciclate.

Novità anche per la sugar tax, in vigore dal prossimo 1° ottobre, che prevede una tassazione di 10 centesimi al litro e 25 centesimi al chilo. Nel mirino della manovra economica 2020 anche i giochi d’azzardo con quella che è stata definita la “tassa sulla fortuna”. Previsti prelievi sulle vincite superiori ai 500 euro a partire dal prossimo 1° marzo, compresi Gratta e Vinci e le varie tipologie di lotterie istantanee. Colpite anche le slot machine, con prelievi fiscali del 20 per cento per vincite superiori ai 200 euro già dal prossimo 15 gennaio. Infine la Robin tax, che sale al 3,5 per cento, verrà applicata solo ai concessionari dei trasporti di autostrade, ferrovie, porti e aeroporti.