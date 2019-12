Giorgia Meloni si prepara a presentare una risoluzione contro il Meccanismo Europeo di Stabilità e invita M5s a firmare contro il Mes.

Giorgia Meloni è andata a Bruxelles insieme agli altri parlamentari di FdI “per dire che non siamo disposti a farci prendere in giro”. Infatti, dopo la protesta del 9 dicembre scorso, la Meloni intende proporre per mercoledì una risoluzione. In particolare, in un’intervista per la Stampa, la leader di FdI ha detto: “Noi presentiamo la nostra risoluzione” contro il Mes, ma l’invito a M5s è di optare per firmare a loro volta della risoluzione del centrodestra unito.





Mes, Giorgia Meloni e M5s

Mercoledì prossimo Giorgia Meloni presenterà una risoluzione contro il Mes e ha invitato anche Lega e FI a presentarne una del centrodestra unito in modo da “impegnare il governo a non firmare la riforma”. L’invito della Meloni si rivolge ai grillini di M5s, che invita a firmare contro il Mes.

A tale riguardo la leader di FdI ha spiegato: “Spero che ci sia ancora qualcuno nei 5 Stelle disponibile a non svendere tutto quello che ha detto per anni e si ribelli”. “Voglio ricordare – ha poi aggiunto – che i 5 Stelle nel loro programma elettorale del 2018 sostenevano il superamento del fondo salva-Stati, quello originario. Ora invece stanno votando la riforma del Mes”.

Di fronte alle accuse di “terrorismo” sul Mes mosse dal ministro Gualtieri, la Meloni replica: “È vero o non è vero che con la riforma il Mes diventa sempre più un fondo salva-banche, e che le banche oggi più in difficoltà sono quelle tedesche, le più esposte sui derivati?”.

Raccolta firme contro il Mes

Nello scorso fine settimana nelle piazze di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto la Lega ha raccolto le firme per opporti al fondo Salva-Stati.

Nella giornata di domenica sono state raccolto oltre 200 mila firme, mentre sabato scorso oltre 120 mila. La petizione online, invece, continua.