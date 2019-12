Fabio Cavallo è tra gli organizzatori della manifestazione delle sardine a Milano: l'uomo aveva aperto una raccolto fondi per Carola Rackete.

Ad organizzare la manifestazione delle Sardine a Milano, avvenuta lo scorso 3 dicembre, c’era Fabio Cavallo, “un attivista della Rete nazionale antifascista”. E proprio la Rete Italiana Antifascista ha diffuso il video di una piazza Duomo gremita di persone con il seguente commento: “Milano non si lega. Sulle note di Bella ciao. La dedichiamo a @CaroRackete @SeaWatchItaly e a tutti quelli che credono nei valori della costituzione e dell’antifascismo“. Non è un caso, inoltre, che il 30 novembre scorso la capitana della Sea Watch 3 inviava un cuore su Twitter a un video delle Sardine riunite a Firenze. La capitana sosteneva chi “si sta organizzando contro l’estrema destra e si oppone alla loro ideologia”.





Fabio Cavallo tra le sardine

Francesca Totolo ha scoperto che Fabio Cavallo ha aiutato a organizzare la manifestazione delle sardine a Milano. Da quanto si apprende, l’uomo sarebbe un ultrà della capitana della Sea Watch 3. Infatti, nel giugno scorso “ha aperto una raccolta fondi a favore della speronatrice Carola Rackete e della Ong Sea Watch, che ha raggiunto quasi 300mila euro”.

Carla Nespolo, il presidente dell’associazione nazionale dei partigiani dell’Anpi, inoltre, ha dichiarato la sua partecipazione all’evento di Roma del prossimo 14 dicembre.

“Si tratta di un movimento fortemente popolare con una dichiarata passione democratica e costituzionale. Ne condividiamo la natura antiautoritaria, il ripudio dell’odio e di ogni linguaggio offensivo, la spontanea vocazione antifascista che si manifesta anche nel frequente canto di “Bella ciao””.

Protagonisti particolari

In piazza Duomo con le sardine c’era anche Roberto Saviano, mentre a Firenze è apparsa Ilaria Cucchi. Anche Gad Lerner simpatizza il movimento chiedendodi “chissà che la gente non stia cominciando a distinguere tra #Sardine e Squali”. Infime, l’attore del Trono di Spade, Liam Cunningham, ha commentato le sardine a Modena così: “Incredibile. Migliaia di antifascisti in Italia, che cantano l’inno dei partigiani “Bella ciao””.