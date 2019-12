Consigliere leghista insulta le Sardine nere: “Se non nuotano battono”

Pietro Burgazzi ha insultato le Sardine nere con un post su Facebook: nonostante il messaggio sia sparito, sul web scoppia la polemica.

Il consigliere leghista di Cremona, nonché segretario cittadino, Pietro Burgazzi ha condiviso su Facebook degli insulti alle Sardine nere. Dopo aver pubblicato un immagine con delle donne di colore che manifestavano in un corteo, è arrivato il commento del leghista. Il post è stato immediatamente cancellato dal profilo, ma molti utenti lo hanno segnalato. Nell’immagine si vedevano le “sardine nere” in corteo “per difendere i diritti di clandestini e immigrati”. Il commento di Burgazzi, invece, era: “Quando non battono, nuotano”. L’ondata di indignazione a seguito del messaggio ha portato il leghista alle dimissioni.





Consigliere leghista insulta Sardine nere

Il sindaco dem di Cremona, Gianluca Galimberti, (che ha partecipato al corteo per Liliana Segre) si è espresso sull’episodio. “Quello del consigliere Burgazzi è un commento che offende tutte le donne innanzitutto, che offende le donne e le persone di colore, che offende chi manifesta pacificamente le proprie idee. Dietro a questo commento c’è violenza, c’è brutalità, c’è volgarità, ci sono stereotipi.

C’è anche la volontà di ferire senza conoscere”.

“Trovo grave che una persona, chiunque sia, possa scrivere così – aggiunge ancora il primo cittadino -. Trovo gravissimo che lo faccia un uomo delle istituzioni. Esprimere le proprie idee non corrisponde a esprimere odio. Sbagliato sempre, pericoloso sempre, da condannare sempre. L’odio, e vengo dalla manifestazione a Milano con Liliana Segre, non ha futuro”.