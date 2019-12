Giorgia Meloni ha accusato il M5S di votare favorevolmente alla riforma del Mes, parlando di ennesimo voltafaccia da parte loro.

Non si è fatta attendere la critica di Giorgia Meloni al M5S che si è dichiarato soddisfatto delle modifiche alla riforma del Mes, lasciando intendere che voterà favorevolmente.

Mes, Meloni su M5S

La leader di Fratelli d’Italia ha duramente attaccato i grillini per non aver saputo sfruttare la possibilità di opporsi e di alzare la testa combattendo una battaglia comune contro il fondo salva stati (da lei rinominato salva banche). Ha parlato dell’ennesimo voltafaccia del Movimento, e dell’innumerevole tradimento fatto sulle spalle degli italiani al solo scopo di difendere il seggio in Parlamento.

“Vergogna!“, ha infine concluso. Giorgia Meloni si è da subito schierata contro la riforma del Mes, dapprima accusando Conte di aver preso una decisione senza consultare l’Aula e in seguito perché ritenuto un fondo che agevolerebbe solo le banche tedesche e francesi.

Dal canto suo Luigi Di Maio ha comunque specificato che, nonostante sia soddisfatto dell’accordo raggiunto, a gennaio 2020 ci sarà un nuovo round in Parlamento prima dell’Eurogruppo.

Ha poi assicurato che come ministro degli Esteri si accerterà al 200% di avere un quadro chiaro della situazione.





Intanto Conte ha riferito alla Camera sui contenuti del prossimo Consiglio Europeo in cui si parlerà anche del Mes, chiedendo il mandato della maggioranza per trattare con l’Unione. Il Premier ha sottolineato che l’Italia non ha nulla da temere dal fondo salva stati anche perché il suo debito è pienamente sostenibile. Questo a detta sua sarebbe dimostrato dalle valutazioni della Commissione Europea, degli istituti internazionali e dai mercati.