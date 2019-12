Mercoledì 11 dicembre si voterà per scegliere i candidati consiglieri, mentre giovedì 12 si sceglieranno i presidente per Emilia e Calabria.

M5s apre il voto sulla piattaforma Rousseau per scegliere i candidati a consigliere regionale e presidente in Emilia e Calabria. Nella giornata di mercoledì 11 dicembre la votazione si limiterà alla scelta dei consiglieri; mentre giovedì 12 dicembre sarà il turno della votazione per la presidenza delle due regioni. Gli iscritti alla piattaforma potranno esprimere la loro preferenza tra gli oltre 120 candidati dalle ore 10 alle ore 19 di mercoledì per i consiglieri, e dalle ore 10 alle ore 19 di giovedì per la presidenza delle regioni.





Candidati Calabria-Emilia, voto su Rousseau

I residenti in Emilia, infatti, potranno esprimere la loro preferenza nella giornata di mercoledì 11 solo per i consiglieri, mentre giovedì si voterà per la presidenze della Regione. La rosa dei nomi comprende oltre 120 personalità. Per la Calabria, invece, il voto sarà “doppio” e si configura come una sorta di conferma per la figura di Francesco Aiello.

“Ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau – si legge sul Blog delle Stelle – potrà esprimere fino a 3 preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione. Il candidato consigliere arrivato primo nella propria circoscrizione, entrerà a far parte della lista dei candidati alla carica di candidato presidente per la votazione di giovedì 12 dicembre”. Inoltre, nel caso caso di rinuncia alla presidenza da parte di uno dei candidati a consigliere, “verrà individuato il candidato immediatamente successivo avente gli stessi requisiti”.

Infine, precisano dal blog, “gli iscritti in questo caso potranno esprimere una sola preferenza”.