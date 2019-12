Fonti M5s fanno sapere che nella notte è stato raggiunto un accordo sul Mes. Previsto un nuovo round a gennaio, prima dell'Eurogruppo.

È stato raggiunto un accordo sul Mes, dopo giorni di tensione all’interno della maggioranza. Lo fanno sapere fonti del M5s, che si dicono “soddisfatte” della risoluzione con cui sono state accolte tutte le modifiche proposte al cosiddetto fondo salva-Stati. “La logica di pacchetto è stata confermata”, continuano i pentastellati. Ma la discussione non è ancora conclusa: “Ci sarà un nuovo round in Parlamento a gennaio, prima del prossimo Eurogruppo”.





Mes, accordo raggiunto

Le medesime fonti pentastellate assicurano che “ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul Meccanismo Europeo di Stabilità. Ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo al buio”. Proprio in Parlamento si recherà oggi il premier Giuseppe Conte, per una nuova informativa – prima alla Camera e poi al Senato – dopo quella tenuta lo scorso 2 dicembre. Dopo il suo intervento, si procederà al voto.

Per assicurarsi la maggioranza assoluta, il presidente del Consiglio deve raggiungere un minimo di 161 voti.

“Il M5s voterà compatto sulla risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes”, ha assicurato il ministro per le Politiche del Lavoro e Sociali Nunzia Catalfo. Le fa eco il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola: “Voteremo assolutamente compatti. In Parlamento ci sarà una mozione unitaria di tutta la maggioranza che che ha lavorato sulla risoluzione per il Consiglio europeo in maniera serena e unitaria, all’opposto di tutta la campagna di stereotipi di possibile crisi europea fatta dall’opposizione”.