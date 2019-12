Diffusi i risultati della votazione su Rousseau in merito a consiglieri e Presidente che correranno alle prossime regionali in Calabria.

Si è concluso alle 19:00 di mercoledì 11 dicembre 2019 la votazione che gli eletti del M5S hanno potuto esprimere sulla piattaforma Rousseau per scegliere i candidati da lanciare alle prossime elezioni regionali in Calabria.

Voto su Rousseau per candidati regionali Calabria

Ad essere abilitati al voto erano naturalmente solo i residenti nella regione che 2020 andrà al voto per il rinnovo del Consiglio regionale. Gli elettori si sono trovati a dover compiere due scelte, vale a dire quella relativa ai candidati consiglieri regionali e quella alla conferma del candidato Presidente espresso nella figura di Francesco Aiello.

Quest’ultimo sarà il nome ufficialmente scelto dal Movimento, dato che il 53,1% dei votanti ha espresso parere favorevole su di lui. Tra i candidati consiglieri più votati ci sono stati Rossella Cerra, Vittorio Bruno e Guglielmo Minervino.

Il voto relativo ai candidati dell’Emilia-Romagna

Sempre nella medesima giornata, anche gli elettori M5S residenti in Emilia-Romagna hanno votato per esprimere le loro preferenze in merito ai consiglieri regionali.

Sarà invece domani, giovedì 12 dicembre 2019, che dalle 10:00 alle 19:00 potranno procedere al voto per il candidato Presidente. Lo sceglieranno all’interno di una lista contenente i candidati consiglieri più votati in ogni circoscrizione che hanno accettato di correre anche per la carica di Presidente. I risultati delle votazioni e i nomi più votati verranno resi noti a conclusione di questa seconda votazione al fine di non condizionare l’esito.

Il Movimento Cinque Stelle ci ha tenuto a ribadire di essere l’unica forza politica che, grazie a Rousseau, dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni politiche.