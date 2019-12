Un testimone del processo Ruby Ter ha affermato che Barbara Guerra avrebbe minacciato Berlusconi di diffondere suoi video alla stampa.

Spuntano nuovi dettagli nel processo Ruby Ter, che vede imputate 28 persone tra cui Silvio Berlusconi: stando ad un testimone, quest’ultimo sarebbe stato minacciato con dei video da una delle ragazze implicate nei processi precedenti.

Ruby Ter: i video di Berlusconi

A fare queste affermazioni è stato Ivo Radaelli, uno tra coloro che avrebbero assistito alle serate a luci rosse. Costui ha fatto delle dichiarazioni in merito a Barbara Guerra, donna che per un certo lasso di tempo aveva abitato in provincia di Monza in una villa del valore di 800.00o euro. Secondo lui, nei momenti in cui si arrabbiava, avrebbe minacciato il Cavaliere di mostrare alla stampa dei video che lo ritraevano. Questo sarebbe avvenuto in particolare di fronte alle richieste di denaro.

Nelle registrazioni lui sarebbe comparso in maglioncino o in canottiera, abbigliamento in cui mai Berlusconi, da esteta, avrebbe voluto mostrarsi al pubblico.

In merito all’atteggiamento da lui tenuto, Radaelli ha dichiarato che l’ex premier si sentiva molto triste, “essendo una persona sensibile che aiuterebbe chiunque“.

Essendo Barbara rimasta senza lavoro e soldi a causa delle serate ad Arcore, lui si sarebbe sentito responsabile e avrebbe pertanto voluto che si rifacesse una vita e diventasse autosufficiente. Quando poi le sue telefonate erano insistenti, l’avrebbe minacciata a sua volta di buttarla per strada infastidito. Il testimone ha però aggiunto che, conoscendolo, non l’avrebbe mai fatto.





Il processo vede Berlusconi accusato di corruzione giudiziaria. Su di lui pende l’accusa di aver tentato di corrompere dei testimoni, comprese delle ragazze presenti alle serate nella villa di Arcore.