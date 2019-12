Tre senatori M5s sarebbero pronti a passare alla Lega, in occasione della presentazione della risoluzione di maggioranza sul Mes.

La discussione sul Mes scuote la maggioranza giallorossa e in modo particolare il fonte pentastellato, forse in procinto di perdere altri esponenti. Secondo indiscrezioni, sarebbero tre i senatori del M5s pronti a lasciare il Movimento e a passare alla Lega. Il passaggio dovrebbe avvenire in occasione della presentazione della risoluzione di maggioranza sul fondo salva-Stati, dopo l’accordo trovato nella notte.

Senatori M5s passano alla Lega?

Sono sempre più insistenti le voci che parlano di una nuova fuoriuscita di senatori dal M5s alla Lega, dopo l’indiscrezione di Salvini lo scorso settembre. I nomi che circolano in queste ore sono quelli di Francesco Urraro, Ugo Grassi e Stefano Lucidi.

Grassi, interpellato dall’Adnkronos, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni in merito: “Non sono in grado di dirlo, non posso pronunciarmi. Preferisco osservare un rigoroso silenzio“. Il senatore ha però ammesso che si tratta di un “momento delicato” per il Movimento.

Lucidi, a Un giorno da pecora, ha ammesso che “oggi voterò no alla risoluzione del Mes.

Ne faccio una questione di metodo, che è dipeso da chi ha scritto il documento. Farò una dichiarazione in dissenso esponendo le mie ragioni”. Non si è invece sbilanciato a proposito del possibile passaggio al partito di Matteo Salvini: “È una riflessione che faremo nelle prossime ore, vedremo quello che succederà”.





Resta dunque alta la tensione in vista dell’arrivo del premier Conte in Senato, dopo l’intervento tenuto alla Camera nel corso della mattinata. Il discorso del premier è stato accolto dai deputati leghisti con cori di protesta: “Venduti! Conte traditore!“.