La Lega cala nei sondaggi politici ma si conferma primo partito. Conte è il leader più apprezzato dagli italiani.

Crollo verticale della Lega nell’ultimo mese nei sondaggi politici: il Carroccio ha registrato una perdita di quasi due punti percentuali nelle ultime 4 settimane e risulta in fortissima flessione. Leggero calo anche per Fratelli d’Italia, che nelle ultime settimane si era mostrato in crescita. Nonostante il momento di difficoltà, tuttavia, la Lega si conferma primo partito in Italia al 30,6%. Il centrodestra rimane appena al di sotto della soglia del 50%.

Sondaggi politici: Lega in calo

Il partito di Matteo Salvini nelle ultime quattro settimane ha registrato una pesante perdita di terreno nei sondaggi politici scendendo al 30,6%. A rivelarlo sono i dati del sondaggio Ixè, pubblicati al termine della settimana in cui hanno tenuto banco le polemiche sul Meccanismo di Stabilità. Un intervistato su tre ha infatti confermato di sapere cosa è il Mes mentre gli altri italiani dimostrano un certo disorientamento di fronte alla tematica più di attualità in questi giorni.

Forse proprio grazie a questo momento di confusione, i partiti di maggioranza rosicchiano qualche punto e si stabilizzano al 20,8% con il M5s che si attesta al 16,3%.





Conte primo tra i leader

Per quanto riguarda l’apprezzamento dei leader, Giuseppe Conte mantiene la testa della classifica con 41 punti seguito da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, entrambi con una piccola perdita nell’ultima settimana. L’unico leader di destra in crescita risulta essere Silvio Berlusconi a 20, mentre riguadagnano qualche punto i leader della maggioranza tra cui spicca Zingaretti a 28 punti seguito da Di Maio a 22. Fanalino di coda Matteo Renzi, che registra comunque una tendenza positiva.